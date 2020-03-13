Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
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İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı, İtalya, Subaşı, Magazin, Güncel

Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüsle ilgili 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi ya ülkesine gönderilecek ya da 14 gün karantina altına alınacak.

13.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:40
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte beraber görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

14 GÜN KURALINA UYMADI

İtalya'dan seyahat sonrası Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın italyan sevgilisi Guido Senia, Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında uygulana 14 gün kuralına uymadı. İtalya'dan geldiğini açıklayan Senia, bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı bazı vatandaşlar "Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralına dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada üst üste gelen tepkilerin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık olayı duyan İçişleri Bakanlığı harekete geçtiğini duyurdu. Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi ya ülkesine gönderilecek ya da 14 gün karantina altına alınacak.

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Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

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İçişleri Bakanlığı, korona tedbirine uymayan Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

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Haber Yorumları (7)
500
VATANDAŞ: malum şeymanın sevgilisi olması elini kolunu sallayarak ülkeye girmesine yetiyor mu? derhal kulağından tutulup geldiği yere gönderilmeli. Görevini ihmal edenlerede soruşturma açılıp cezaları verilmeli.
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ABUZ: Defolsun gitsin.
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DR: kural ve kanunlara uymayan kim olur ise tr on yil girme yasak olacak kanunlara uymayan kim olur ise øzel bølge de bir magaraya konacak bunlarin dertleri sadece nerde alem orda hayat saniyor uyarmaya gerek yok al bir magara koy iki uc ay yada tr girmesine on yil yasak koy
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BELCİN: Biktik bunlardan artık bişey değil bizde maf oluruz ALLAH KORUSUN yoksa şeyma sevgilisi umurumda degil...
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0131: bu kariya bir sey olmaz kendisi zaten tehlikeli bir virus. . . . virus virusa dokunmaz. . . . . .
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31: Benimde şeyma
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AVNİ: la bu tırışkayı ülkeye sokmayın.sınırdışı edin gitsin.
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500
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