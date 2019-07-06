Şeyma Subaşı'nın iki haftada tükenen kitabından ne kadar kazandı?

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı'nın yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edildi.

HASILATI BELLİ OLDU

Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Twitter'da TT olan ve bunu Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın ilk kitabı 2 hafta içerisinde tükenince ikinci baskıya gidecek. Magazin Gündemi isimli Instagram hesabı Subaşı'nın olay yaratan ilk kitabından yaklaşık 700 bin TL kazandığını iddia etti.

BİRÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Kitabın büyük çoğunluğunun tükenmesi haberleri üzerine ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Şeyma Subaşı'na ve kitabı alanlara ağır göndermelerde bulundu. Öz, Subaşı'nın kitabı için "İlk baskı 40 bin ve anında tükenmiş! Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak, inanıyorum bu kütleye ben! Kimse demesin ki bu ülkede kitap okunmuyor!" dedi.