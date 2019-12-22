Şeyma Subaşı'nın "çifte bela" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
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Şeyma Subaşı'nın "çifte bela" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Youtube kanalından yayınladığı videolarda gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafını "çifte bela" notuyla paylaşan Şeyma Subaşı'na takipçilerinden yorum yağdı.

22.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:44
Şeyma Subaşı'nın

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların yanı sıra son dönemde kanalından yayınladığı videolarla da gündeme gelen 'nın son paylaşımı dikkat çekti. Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafını "Double trouble (Çifte bela)" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden yorum yağdı.

Takipçilerinden Subaşı'na "Bir tane Şeyma ile zor uğraşıyoruz sen iki tane koyuyorsun" mesajları geldi.

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Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalına yeni bir yükleyeceğini, kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlarla duyurmuştu. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not almıştı.

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