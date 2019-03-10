Şeyma Subaşı'ndan, Melisa İtirafı: Kandıramıyorum Artık

Geride bıraktığımız haftalarda kızı Melisa'nın velayeti mahkeme kararıyla eski eşi Acun Ilıcalı'ya verilen Şeyma Subaşı, bu gelişmelere rağmen kızıyla bol bol vakit geçirmeye devam ediyor.

"KANDIRAMIYORUM ARTIK"

Kısa bir süre öncesine yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye döner dönmez kızıyla vakit geçirmeye başladı. Onunla birlikte geçirdiği keyifli anlara dair video ve fotoğrafları hesabından paylaşan Subaşı bu defa da onun ne kadar büyüdüğünü gösteren bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı "Kandıramıyorum artık" notunu düştüğü videosunda kızıyla sohbet ederken görülüyor.

"YETENEĞİMİN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"

"Oyunculuk teklifleri var mı? sorusuna Şeyma Subaşı, "Şu anda gelen bir teklif yok. Gelirse düşünürüm. Tekliflere göre, iyi bir projeden teklif gelirse neden olmasın? Ama dizi olmaz, sinema projesi olabilir. Yetenekli olup olmadığımı çok bilmiyorum ama bir kez Beyaz Show'a çıkmıştım. Oradaki herkes benim oyunculuk yeteneğimin olduğunu söylemişlerdi" ifadelerini kullandı. Dünyayı gezmeye devam edeceğini söyleyen Şeyma Subaşı, "Dünyayı gezmeye devam edeceğim. Dünya'da gitmediğim bir süre yer var. Afrika ve Tokyo'ya çok gitmek istiyorum. Gitmediğim bir sürü ülkeler var tabii." diyerek oyunculuğa yeşil ışık yakmıştı.