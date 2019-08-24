Şeyma Subaşı, mini elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti

24.08.2019 15:11

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, son paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Önceki gün bir geminin güvertesinde bikinisiyle poz veren Subaşı, bu sefer de mini elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

CESUR FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Ünlü bir giyim firmasına ait olan elbiseyi giyen Subaşı, koltuğun üzerinde önce yatarak sonra ayağa kalkmaya çalışırken çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Subaşı, göğüs dekoltesi ve cesur pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Subaşı'nın fotoğrafları kısa sürede 66 bin kişi tarafından beğenildi ve binlerce yorum yapıldı.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Subaşı, önceki gün de bir teknenin güvertesinde bikinisiyle poz vermiş ve bunları Instagram hesabından yayınlamıştı. Şeyma Subaşı'nın bikinili pozu da yaklaşık 138 bin beğeni almıştı.