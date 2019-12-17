Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı
YouTube kanalından yayınladığı videolarıyla gündemi sarsan açıklamalar yapan Şeyma Subaşı, bu sefer de kırmızı mini elbisesiyle verdiği yılbaşı pozuyla adından söz ettirdi.
Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı bu sefer yakın zamanda yükleyeceği videosunun haberini vermek için kırmızı parlak elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.
BAŞTAN KIRMIZI KOMBİNİYLE CESUR PAYLAŞIMLAR YAPTI
Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve her pozuyla adından söz ettiren Subaşı, "Noel ruhu sezonu" diyerek yakın zamanda YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini duyurdu. Subaşı bu haberi verirken de kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not aldı.
"EVLİ BİR ADAMDAN HAMİLE KALDIM" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından yayınladığı videosunda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı, Melisa'ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." sözleriyle başladığı açıklamasında "Ünlüler dünyasına girdim" derken gülmesi takipçilerini kızdırmıştı. Çoğu kullanıcı "Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış" sözleriyle Subaşı'na tepkilerini göstermişlerdi.
Haber Videosu: Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı
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neon gibi parlamaya çalıştığının farkındayız sönük.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şeyma sene bitti, 2020 de nerelerini sergileyeceksin. . . . . ???Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HABERİ HAZIRLAYANLAR BIKMADINIZMI USANMADINIZMI YOK GENÇ KIZLARI ÖZENDİRMEK YOLDAN ÇIKARTMAK İÇİN BİRLERİ SİZİ ZORLUYORSA ONLARA SORUN SİZİN KIZINIZ AİLENİZ YOKMU TÜRK TOPLUMUNUN AİLE YAPISIYLA UĞRAŞMAKTAN MANUPİLE ETMEKTEN VAZ GEÇİN YENİ ZELANDADA YANARDAĞ PATLADI ETRAFINDA OLAN HERKESİ ÖLDÜRDÜ BİR GÜN BU YANARDAĞ PATLARSA HEPİMİZ GİDERİZ SİZ BİZ HEPİMİZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın güzel ama paralı adama göre değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DAHA DÜNE KADAR NAMAZDAN NİYAZDAN BAHSEDİYORDUN, , , . . . . . . BU NE HAL BÖYLE, , , . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu site bu kadına calısıyor . . . . .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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AYNEN !!!2 Yayından Kaldır
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şeyma yani bu. nerden nasıl bakarsan bak beş para etmez. tek özelliği zengin adamdan hamile kalmak olan tamamen samimiyetsiz, cahil, görgüsüz bi kadın. tek hedefi var gündem olmak ve böyle haberler yaparak sizlerde ekmeğine yağ sürüyorsunuzCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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gündemi acayip meşgul ediyorsunCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır