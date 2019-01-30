Şeyma Subaşı, İtalyan Sevgilisine Aşkını Haykırdı
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren ve kısa süre sonra İtalyan DJ Guidio Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisine aşkını haykırdı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra adı kısa süre sonra DJ Guidio Senia anılan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı eleştirilerin odağı olan Subaşı, yeni aşkıyla da olumsuz yorumların hedefi olmuştu.
"İLGİ GÖRDÜĞÜM BİRİ"
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan DJ Guidio Senia ile "İlgi gördüğüm, benin de ilgilendiğim biri." diyerek yeni ilişkisini ilk kez kabul eden Şeyma Subaşı, bu kez de sosyal medyada aşkını haykırdı.
"BANA NASIL SEVECEĞİMİ GÖSTERDİN"
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Subaşı, bulutların üzerine "Özgürüm çünkü bana nasıl seveceğimi(aşkı) gösterdin" notunu düştü.
YORUMLAR (36)
-
Kafirle olan diyemem ben Müslümanım ha gitCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Yeter be kardeşim ya. Kim bu şeyma ya.Bunca sıkıntı mesele varken uğraştığımız şeye bakınCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
-
Bkalım bu aşk nezaman sönecek. Bak sönecekse en baştan haykırma. Sonra rezil olursun. Sen hep böyle haykırırmısın. Kim bilir nasıl haykırıyorsundur.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
BU NEDİR YA ARTIK SABAH ŞEYMA AKŞAM ŞEYMA BU MU ÜLKENİN SORUNUCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
-
Öncekinden nafaka aldı, bundan da bir albüm çıkarırCevap Yaz 6 Yayından Kaldır