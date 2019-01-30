Şeyma Subaşı, İtalyan Sevgilisine Aşkını Haykırdı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra adı kısa süre sonra DJ Guidio Senia anılan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı eleştirilerin odağı olan Subaşı, yeni aşkıyla da olumsuz yorumların hedefi olmuştu.

"İLGİ GÖRDÜĞÜM BİRİ"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan DJ Guidio Senia ile "İlgi gördüğüm, benin de ilgilendiğim biri." diyerek yeni ilişkisini ilk kez kabul eden Şeyma Subaşı, bu kez de sosyal medyada aşkını haykırdı.

"BANA NASIL SEVECEĞİMİ GÖSTERDİN"

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Subaşı, bulutların üzerine "Özgürüm çünkü bana nasıl seveceğimi(aşkı) gösterdin" notunu düştü.