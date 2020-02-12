Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
Sosyal medyayı etkjin kullanan isimlerden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans videosuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını etkin kullanan isimlerden Şeyma Subaşı, "story" bölümünden paylaştığı videolarla takipçilerinin beğenisini aldı.
İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Siyah kazağını kırmızı pantolonuyla kombinleyen Şeyma Subaşı, sık sık videolarında yer verdiği Instagram filtrelerini de kullanmayı ihmal etmedi.
Haber Videosu: Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
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tam benlik çok harika dermişimCevap Yaz Yayından Kaldır
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AVNİ BEYAZ ATLI PRENSİM NEREDESİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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burdayıma la.ben geldime.sakaryalı hatun aramızı bozmaya çalışıyora la.Yayından Kaldır
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evet dikkatleri üzerine çıkmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır