Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
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Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Sosyal medyayı etkjin kullanan isimlerden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans videosuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

12.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:17
Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Sosyal medya fenomeni 'dan paylaştığı dans videosuyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını etkin kullanan isimlerden Şeyma Subaşı, "story" bölümünden paylaştığı videolarla takipçilerinin beğenisini aldı.

İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Siyah kazağını kırmızı pantolonuyla kombinleyen Şeyma Subaşı, sık sık videolarında yer verdiği Instagram filtrelerini de kullanmayı ihmal etmedi.


Haber Videosu

: Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
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