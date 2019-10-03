Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi

03.10.2019 16:05

Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Subaşı, kızı Melisa'yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen soru üzerine ikinci çocuk istediğini söyledi.

YENİDEN ÇOCUK İSTİYOR

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisiyle bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Sevgilisi Guido ile evleneceğine dair herhangi bir ipucu vermeyen Subaşı, yeniden çocuk istediğini dile getirdi. Subaşı bu isteğini bir arkadaşının sorusuna cevap olarak verdiği yorumda dile getirdi.

"BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUM"

Instagram'da bir arkadaşıyla yazışırken çocuğunun bebeklik günlerini çok özlediğini kaydeden Şeyma Subaşı bir fanına da "Çok hızlı geçti" diye yazdı. Subaşı bebek konusundaki gelen "Bir çocuğunu mu var", sorusuna "Sanırım ben bir tane daha istiyorum" cevap verdi.