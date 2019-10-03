Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi

Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ikinci çocuğu istediğini söyledi.

03.10.2019 16:05
Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi

Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Subaşı, kızı Melisa'yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen soru üzerine ikinci çocuk istediğini söyledi.

YENİDEN ÇOCUK İSTİYOR

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisiyle bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Sevgilisi Guido ile evleneceğine dair herhangi bir ipucu vermeyen Subaşı, yeniden çocuk istediğini dile getirdi. Subaşı bu isteğini bir arkadaşının sorusuna cevap olarak verdiği yorumda dile getirdi.

"BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUM"

Instagram'da bir arkadaşıyla yazışırken çocuğunun bebeklik günlerini çok özlediğini kaydeden Şeyma Subaşı bir fanına da "Çok hızlı geçti" diye yazdı. Subaşı bebek konusundaki gelen "Bir çocuğunu mu var", sorusuna "Sanırım ben bir tane daha istiyorum" cevap verdi.

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YORUMLAR (17)

  • KAYSERİ38:
    BİR LAF VARYA ALIŞMIŞ KUDURMUŞTAN BETER DİYE İŞTE AYNI BUNU ÖZETLİYOR NASIL OLSA BİR KERE EVLENMEDEN ÇOCUK YAPTI DENEYİMLEMİŞ OLDU NE GEREK VAR NİKAHA. . . NİKAH KIYILIRSA MİLYONLUK ZARARA GİRECEK ÇÜNKÜ OLMADI ÇOCUK DOĞAR BUNUNLA EVLENİR SONRA 1 YIL SONRA BUNDAN DA BOŞANIR 20-25 BİN DOLARDA BURADAN NAFAKA ALIR MİSS BELEŞ HAYAT
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  • AGA:
    nafaka icin akp adim atmaz ise benzeri durum cok daha olur nafaka veren baskasi orda burda alem yapan zina yapa baskasi tek ørnek bu degil yerli kaldirin gitsin nafaka denen sacmaligi bakacak ise devlet is verir ise gidene para verirsin evde yatacak ise onun sorunu millet para gelecek diye evlenmiyor bol bol kim kime dek gelirse alem yapiyor
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  • 6.FİLO:
    Bunlar nikahsız yaşarlar adı yasak aşk olur, çocukları olur o da yasak aşkın meyvesi olur. Şeyma'' da nasıl bir anne baba var kızlarını resmen götürüyorlar onlar da hesaplarına gelen paralaramı yiyorlar yazıklar olsun sizi gibi aileye. .
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  • BJK 33:
    onu da babasına bırakırsın demi tatile yeni sevgilinle çıkıp üçünçüyü istersin. . . Ha birde nafaka kat yat istersin vay be ne akıllı kadın çıktın önce birinci kızına sahip cık annelik yap
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