Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
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Şeyma Subaşı, Tel Aviv, İtalya, İsrail, Magazin

Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın İtalya'dan gelip eğlenceye katıldığı ve koronavirüs ile ilgili 14 gün kuralına uymadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Sevgilisi Guido'nun İsrail'den Türkiye'ye geldiğini belirten Subaşı, "Gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı" dedi.

13.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:58
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın İtalya'dan Türkiye'ye gelip eğlenceye katıldığı ve yeni tip koronavirüs sebebiyle yurt dışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, basında da yer alan söz konusu haberlere açıklık getirdi.

"İTALYA'DAN DEĞİL İSRAİL'DEN BURAYA GELDİ"

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, "Herkese merhaba. Erkek arkadaşım Guido, bir ay önce İtalya'dan değil İsrail'den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı. Testlerin temiz çıkmasının ardından İstanbul'a geldi. Havaalanında da gerekli testler yapıldı. Lütfen bu olayı kişiselleştirmeyelim. Lütfen arkadaşlar, Twitter'da 'Şeyma Subaşı' trend olmasın artık. Sağlık Bakanlığı'nın daha önemli işleri var" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı

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Sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı

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Haber Yorumları (1)
KIZGIN: Senden ve ondan sıkıldık keşke italyaya gitseniz
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