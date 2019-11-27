Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştı

27.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:18

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile her zaman gündemde kalmayı başaran Şeyma Subaşı, direk dansı öncesi çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"YİNE YAPTIM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Instagram hesabından 3 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, direkte ters bir şekilde durduğu pozunun altına "yine yaptım" açıklamasını yazdı.

Subaşı'nın paylaşımı 50 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"BİRİLERİ BEN SUSUYORUM DİYE BENİM ÜZERİMDEN REKLAMINI YAPIYOR"

Öte yandan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konu hakkında açıklama yapan Subaşı, "Böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor. Daha önce hakkımda ne söylerlerse susuyordum. Baktım ben sustukça, 'nasıl olsa Şeyma susuyor, biz de konuşalıma döndü iş. Onun için artık ben de susmayacağım. Artık hakkımda kim ne yalan haber yaparsa anında cevabını vereceğim" dedi.