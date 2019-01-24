Şeyma Subaşı, Direk Dansı Yaptığı Anları Takipçilerinin Beğenisine Sundu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

"ACIMADI Kİİİ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anları paylaşarak videoya, "Acımadı kiii...." notunu ekledi. Subaşı'nın bir takipçisi videoya, "Kadın her şeyi başarabiliyor helal olsun." yorumunu yaptı.

DARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz vermişti.