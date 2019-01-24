Şeyma Subaşı, Direk Dansı Yaptığı Anları Takipçilerinin Beğenisine Sundu
Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
"ACIMADI Kİİİ"
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anları paylaşarak videoya, "Acımadı kiii...." notunu ekledi. Subaşı'nın bir takipçisi videoya, "Kadın her şeyi başarabiliyor helal olsun." yorumunu yaptı.
DARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz vermişti.
YORUMLAR (154)
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Hani sen şimdi annesin ya (""), hani çocuğun var ya...biraz ona göre davran!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ya yeter artık yeter şeyma subaşı haberleri duymak istemiyorum artık yeterrrrr. . Kimdir bu şeyma subaşı, ne iş yapar. . başka haberi olacak kimse yok mu bu Türkiyede. . Merak etmiyorum bu şeyma subaşı denilen hanımefendiyi ve yaptığı işleri. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aldığı parayla striptiz club açacak heralde.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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acunu severim efendi bir arkadastir. ama coook büyük yanlis yapti bu yaratikla hem evlenmeyecekti hem cocuk yapmayacakti. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu mu şimdi Anne? Yazıklar olsun. Çok basit kadınmış.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır