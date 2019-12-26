Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım
Çocukları çok sevdiğini söyleyen Şeyma Subaşı, konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.
Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.
ÇOCUK İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı. Ilıcalı'dan Melisa adını verdiği bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, çocukları çok sevdiğini hatta çevresindekiler ona bir anaokulu aç dediğini anlattı. Bir de çocuk itirafında bulunan Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.
"ACUNLA BİRBİRİMİZE TOLERANSIMIZ KALMADI"
Programda Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" demişti.
Haber Videosu: Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım
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Ben para için devam edecek karakterde değilim diyor peşine 3 çocuk yapsaydım diyor bu zekayla kitap yazıyor ya ben buna şaşıyorum ya alıp okuyanlar. . . . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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neden bu kadar haber yapılıyor her konuşması neden yani çok çok mu önemli türkiye için ki gündemde sürekliCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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şu nafaka işi kalksın artık. sevmediğin azetmediğin insanlara neden bakasınCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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para para paraCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bunları haber yapmayın lütfenCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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yok ol6 Yayından Kaldır
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Acunası kadın , 3 çocuk yapsam rahattım demiş şimdi sanki cok zordasın.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Arada doğru söylüyor. Gelirini üçe katlayacaktı rahattı tabi.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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. ona mı parasına mı acaba. keşke 3 çocuk yapsaydım diyorsun nafaka daha fazla olsun diye mi :DCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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neden söyleyecek başka ; annelikle alakası yok , olsa metres yaparmı utanmaz!Yayından Kaldır