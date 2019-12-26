Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım
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Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Şeyma Subaşı, konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

26.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:21
Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım

Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden , geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Noteri isimli programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

ÇOCUK İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı. Ilıcalı'dan Melisa adını verdiği bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, çocukları çok sevdiğini hatta çevresindekiler ona bir anaokulu aç dediğini anlattı. Bir de çocuk itirafında bulunan Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

"ACUNLA BİRBİRİMİZE TOLERANSIMIZ KALMADI"

Programda Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" demişti.


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: Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım
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