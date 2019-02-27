Şeyma Subaşı, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, verdiği pozlarla yürek hoplattı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir moda çekimi için verdiği cesur pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ
Sosyal medyada cesur fotoğrafları paylaşılan Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı'n bir moda çekimi için poz veren Şeyma Subaşı, takipçilerini cesur pozlarıyla mest etti.
16 YAŞINDAKİ HALİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Bir sosyal medya kullanıcısı bir yarışmaya ait olan Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen Şeyma Subaşı'nın takipçileri yorumlarıyla çok şaşırdıklarını belli etti.
YORUMLAR (9)
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Bu kadini gördügümde midem bilaniyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH Vatanımızı Ve Milletimizi Her Türlü Kazalardan Ve Belalardan Muhafaza Eylesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nedir bu şeyma subaşı başka haber yokmuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eskiden daha gözelmiş her zaman doğallıktan yanayım...OSMANİYE ye selamlar sevgiler saygılarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya yanlis bu haller de sizde niye sagligiyla dalga geciyor sunız ayıptır lütfenCevap Yaz Yayından Kaldır