Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Kendisini Eve Almadığı Haberlerine Eşyalarını Toplayarak Gönderme Yaptı

Boşandıktan sonra anlaşma gereği Şeyma Subaşı, Miami'de bulunan evi boşaltmıştı. Şu anda Miami'de olan Şeyma Subaşı'nın Palm Island'da bulunan Acun Ilıcalı'nın evine gitmek istediği ama Ilıcalı'nın Subaşı'nı eve sokmadığı iddia edildi. Şeyma, çıkan haberlere isyan ederek sosyal medya hesabından eşyalarını toplayarak gönderme yaptı.

HAMİLE ARKADAŞINDA KALIYOR İDDİALARINA JET YANIT

Bunun üzerine Şeyma Subaşı hamile kız arkadaşı Martha'da kalmaya başladığı söyleniyordu. Şeyma Subaşı, dün hakkında çıkan Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine kendisini almadığı haberlerini yalanladı. Daha önce hakkındaki haberlerden günler sonra haberi olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı bu kez anında cevap verdi.

"BİR KERE DE DOĞRU HABERİMİ YAPIN"

Gecce'de yer alan "'Acun, Şeyma'yı Miami'deki eve sokmadı'' haberinin altına '"Bir kere de doğru haber yapın hakkımda dişimi kıracağım söz'' şeklinde cevap veren Subaşı, iddiaları jet hızıyla yalanladı.

TAKİPÇİLERİ HABERİN DOĞRULUĞUNU SORDU

Haberi ilk kez duyuran Gecce ise Subaşı'na '"Miami'deki evden fotoğraf atın kullanalım. Arkadaşınız Martha'da kaldığınız doğru değil mi diye sordu"' diye sordu. Bu yanıt takipçileri ikiye bölerken Subaşı sosyal medya hesabından bavullarını toplamış bir fotoğrafını yayınladı ve "Şeyma sonunda Miami'den bütün eşyalarını topladı ve İstanbul'a gönderiyor" yazarak çıkan haberlerle dalga geçti.