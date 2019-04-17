Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Kendisini Eve Almadığı Haberlerine Eşyalarını Toplayarak Gönderme Yaptı
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, boşanma anlaşması gereği boşalttığı evde kalmak istediği, Acun Ilıcalı'nın ise buna müsaade etmediği iddia edildi. Şeyma, bu iddialara eşyalarını toplayarak gönderme yaptı.
Boşandıktan sonra anlaşma gereği Şeyma Subaşı, Miami'de bulunan evi boşaltmıştı. Şu anda Miami'de olan Şeyma Subaşı'nın Palm Island'da bulunan Acun Ilıcalı'nın evine gitmek istediği ama Ilıcalı'nın Subaşı'nı eve sokmadığı iddia edildi. Şeyma, çıkan haberlere isyan ederek sosyal medya hesabından eşyalarını toplayarak gönderme yaptı.
HAMİLE ARKADAŞINDA KALIYOR İDDİALARINA JET YANIT
Bunun üzerine Şeyma Subaşı hamile kız arkadaşı Martha'da kalmaya başladığı söyleniyordu. Şeyma Subaşı, dün hakkında çıkan Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine kendisini almadığı haberlerini yalanladı. Daha önce hakkındaki haberlerden günler sonra haberi olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı bu kez anında cevap verdi.
"BİR KERE DE DOĞRU HABERİMİ YAPIN"
Gecce'de yer alan "'Acun, Şeyma'yı Miami'deki eve sokmadı'' haberinin altına '"Bir kere de doğru haber yapın hakkımda dişimi kıracağım söz'' şeklinde cevap veren Subaşı, iddiaları jet hızıyla yalanladı.
TAKİPÇİLERİ HABERİN DOĞRULUĞUNU SORDU
Haberi ilk kez duyuran Gecce ise Subaşı'na '"Miami'deki evden fotoğraf atın kullanalım. Arkadaşınız Martha'da kaldığınız doğru değil mi diye sordu"' diye sordu. Bu yanıt takipçileri ikiye bölerken Subaşı sosyal medya hesabından bavullarını toplamış bir fotoğrafını yayınladı ve "Şeyma sonunda Miami'den bütün eşyalarını topladı ve İstanbul'a gönderiyor" yazarak çıkan haberlerle dalga geçti.
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en iyisi bu haberlere yorum yazmayarak tepkimizi ortaya koyalım. başka türlü kurtulamıycaz çünkü.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun birkerede dogru haber yapin diyor biraz ustunuze alin. bende size gönderme yapayim.editörum acikda bize acun.Yarinda oburu gonderme yapar oburgunde acun. Cevap verir hafta sonunu kapattik.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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22 BİNLİRA MAAŞ ALIP MECLİS LOKANTASINDA BELEŞEKARNINI DOYURANLARDAN HALKIN SIKINTISINI ANLAMALARIN BEKLEMEK HAYALCİLİK OLUR BİRDE ASGARİ ÜCRETLE YAŞAM SAVAŞI VERENLERLE DALGA GEÇERCESİNE ÇAY SİMİT HESABI YAPMALARI AĞIRIMA GİDİYOR KANIMA DOKUNUYOR BU MİLLET KURTULUŞ SAVAŞINI HER TÜRLÜ YOKLUKLARA RAĞMEN KAZANDI AMA ŞİMDİ BUNUN KAYMAĞINI BELLİ BİR ZÜMRE YİYOR BAŞIMIZDAKİLERİN YAPTIKLARI İSRAF VE SAVURGANLIKLARIN CEZASINI BİZ ÇEKİYORUZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Millet geçim derdine düşmüş sizde hergün acunun veya boşandığı karısının reklamını yapıyorsunuz işsizlik,hayat pahalılığı ekonomi ne durumda birazda onun haberini yapın iyice magazin haberlerine döndünüzCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Bu kadın kafayı yemiş bence akıl sağlıgı yerınde degılCevap Yaz 7 Yayından Kaldır