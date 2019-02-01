Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Hediye Olarak Aldığı Evi Satılığa Çıkardığı Haberlerine Açıklık Getirdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, gittiği bir AVM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Ablası ile buluşmaya geldiğini söyleyen Subaşı, çok konuşulan ve magazin gündemini de oldukça meşgul eden ev konusuna samimiyetle açıklık getirdi. Acun Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı, boşanma sonrası satılığa çıkardığ evle ilgili haberleri yalanladı..

"HEDİYE OLARAK ALMAMIŞTI"

Sözcü'nün haberine göre, Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada, "İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi. Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öylede oldu zaten.

"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM"

Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Bende zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim içinde.

"ACUN'LA ARAMIZDA PROBLEM YOK"

Ben de şu anda 3 kişi rahat bir şekilde yaşayacağımız ev bakıyorum kendime. Ama gerçekten bunu tüm kalbimle söylüyorum ki, haberlere konu olduğu şekilde bir olay olmadı. Bizim zaten Acun'la da aramızda herhangi bir problem yada olumsuz bir durum asla söz konusu değil" açıklamasında bulundu.