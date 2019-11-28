Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu

28.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:53

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin minibüs seyir halindeyken alev aldı. Şoförün dikkati sayesinde öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay, Karadeniz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim gören öğrencileri akşam Ketenciler ve Kızılca köylerine götüren Ramazan Yener idaresindeki 67 AAS 396 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup 9 öğrenciyi minibüsten indirdi. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü. Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA