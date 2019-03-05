Seyir Halindeki Kamyonetin Kasasından Düştü

Kamyonetin kasasında hiç bir emniyet tedbiri bulunmadan seyahat eden bir grup işçiden biri, araç viraja girdiği sırada kasadan yola düştü.

Olay Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Durban şehrinde meydana geldi. Kamyonetin kasasında seyahat eden işçilerden biri araç ana yola bağlanmak için sola döndüğü esnada, kasadan yola düştü. Kalçası üzerine yola düşen işçi büyük bir şok içinde ne olmaya çalıştığını anlarken, kamyonet bir süre sonra durdu. Kamyonettekiler ardından hemen arkadaşlarının yanına koştu. İşçinin otoyola değil de refüj alanına düşerek daha büyük bir kazadan kurtulduğu o anları ise arkadan gelen aracın kamerası kaydetti.

Kaynak: DHA