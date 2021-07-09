SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde hareket halindeki kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde hareket halindeki kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 12.30 sıralarında Bucak ilçesinde, Antalya- Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine giden Mustafa Gökmen yönetimindeki 15 PS 410 plakalı kamyonetin motor kısmı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında yanmaya başladı. Sürücü Mustafa Gökmen motor kısmından duman ve alev çıktığını görünce yolun sağına park ederek aracı terk etti. Alevlerin kısa sürede her yerini sardığı kamyonet tamamen yandı. Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SPOR Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'a anjiyo yapıldı; sağlık durumu iyi
SPOR Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar'a anjiyo yapıldı; sağlık durumu iyi
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:36:34. #1.15#

title