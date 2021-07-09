SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI

BURDUR'un Bucak ilçesinde hareket halindeki kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde hareket halindeki kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 12.30 sıralarında Bucak ilçesinde, Antalya- Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine giden Mustafa Gökmen yönetimindeki 15 PS 410 plakalı kamyonetin motor kısmı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında yanmaya başladı. Sürücü Mustafa Gökmen motor kısmından duman ve alev çıktığını görünce yolun sağına park ederek aracı terk etti. Alevlerin kısa sürede her yerini sardığı kamyonet tamamen yandı. Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı