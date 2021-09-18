Seyir halindeki kamyon kasası açılınca yol levhasına takıldı - Haberler
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Seyir halindeki kamyon kasası açılınca yol levhasına takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki kamyon kasası açılınca yol levhasına takıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeyken kasası açılan kamyon, yol levhasına takıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeyken kasası açılan kamyon, yol levhasına takıldı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Bayramiç ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Akdoğan yönetimindeki 17 ACP 644 plakalı kamyonun kasası bir an da açılınca yoldaki yol levhasına çarptı.

Şoför İsmail Akdoğan, kamyonu durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Trafik tek yönlü geçişe kapanırken, kamyonun kasasının trafik levhasından kurtarılması için çalışmalar sürüyor. - ÇANAKKALE

Seyir halindeki kamyon kasası açılınca yol levhasına takıldı

Seyir halindeki kamyon kasası açılınca yol levhasına takıldı

Seyir halindeki kamyon kasası açılınca yol levhasına takıldı

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