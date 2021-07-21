Seyir halinde motoru tutuşan yolcu otobüsü alev alev yandı
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Seyir halinde motoru tutuşan yolcu otobüsü alev alev yandı

Seyir halinde motoru tutuşan yolcu otobüsü alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılmaz hale geldi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Pancar mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motoru bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden otobüsün şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, ilk müdahaleyi çevreden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi, yolcuların valizleri de yandı. Büyük paniğe neden yangında kimse yaralanmazken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Öte yandan, yolcular için firmanın başka bir otobüs göndereceği öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Seyir halinde motoru tutuşan yolcu otobüsü alev alev yandı
Seyir halinde motoru tutuşan yolcu otobüsü alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış

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