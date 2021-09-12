Seyhan Belediyesince üretilen temizlik ve hijyen malzemelerinin satışına başlandı - Haberler
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Seyhan Belediyesince üretilen temizlik ve hijyen malzemelerinin satışına başlandı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Seyhan Belediyesince üretilen temizlik ve hijyen malzemelerinin satışına başlandı

Seyhan Belediyesince üretimi gerçekleştirilen temizlik ve hijyen malzemelerinin "Seyhan" markasıyla satışına başlandı.

Seyhan Belediyesince üretimi gerçekleştirilen temizlik ve hijyen malzemelerinin "Seyhan" markasıyla satışına başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, üretimi gerçekleştirilen temizlik malzemelerinin Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesisi içerisinde faaliyete giren Seyhan Halk Pazarı'nda uygun fiyatlarla satışına başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşların kaliteli ve ucuz temizlik ürünlerine erişimini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Seyhan Belediyesince üretilen temizlik ve hijyen malzemelerinin satışına başlandı - Haberler
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