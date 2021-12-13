Şeyh Raid Salah 16 aylık mahkumiyetinin ardından yaşadıklarını anlattı (2) - Haberler
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Şeyh Raid Salah 16 aylık mahkumiyetinin ardından yaşadıklarını anlattı (2)

AA / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 16 ay tutukluluğun ardından serbest kaldı.

Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 16 ay tutukluluğun ardından serbest kaldı. Şeyh Salah, evinin bulunduğu İsrail'in kuzeyindeki Ummu'l Fahm kentinde düzenlenen karşılama töreninde konuşma yaptı.

Şeyh Raid Salah 16 aylık mahkumiyetinin ardından yaşadıklarını anlattı (2)

Şeyh Raid Salah 16 aylık mahkumiyetinin ardından yaşadıklarını anlattı (2)

Şeyh Raid Salah 16 aylık mahkumiyetinin ardından yaşadıklarını anlattı (2)

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AA / Faiz Abu Rmeleh - Son Dakika Haberleri

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