Şeyh Edebali Türbesi kar yağışı ile beyaza büründü
Bilecik'te bulunan Şeyh Edabali Türbesi, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Bilecik'te bulunan Şeyh Edabali Türbesi, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı ile birlikte Hisarlık mevkisinde bulunan tarihi Bilecik Bölgesi beyaza büründü.
Türbenin bulunduğu alandaki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Orhan Gazi Camisi ve tarihi Yarım Minareler güzel görüntüler oluşturdu.
Alanı ziyaret eden bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.