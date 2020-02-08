Şeyh Edebali Türbesi kar yağışı ile beyaza büründü
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Şeyh Edebali Türbesi kar yağışı ile beyaza büründü

Bilecik'te bulunan Şeyh Edabali Türbesi, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

08.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:16
Şeyh Edebali Türbesi kar yağışı ile beyaza büründü

'te bulunan Şeyh Edabali Türbesi, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı ile birlikte mevkisinde bulunan tarihi Bilecik Bölgesi beyaza büründü.

Türbenin bulunduğu alandaki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Orhan Gazi Camisi ve tarihi Yarım Minareler güzel görüntüler oluşturdu.

Alanı ziyaret eden bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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