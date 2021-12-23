Seydişehir'de doğaseverler kuşlara yem bıraktı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde faaliyet gösteren Seydişehir Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, kuşlar için yem bıraktı.

Doğa ve hayvanseverler, karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar için kırsal bölgelere buğday ve benzeri ürünler bıraktı.

Seydişehir Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı İhsan Taş, yaban hayatını desteklemek amacıyla dernek üyeleri ile farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan canlıları unutmadıklarını belirten Taş, "Seydişehir merkezde kar kalınlığı 70 santimetreyken, kırsal bölgelerde kar kalınlığı 1ila 1,5 metre yüksekliğinde. Bu nedenle çok soğuk günler yaşıyoruz. Gece özellikle sokakta yaşayan canlılarımızın ve yaban hayatının olumsuz şekilde etkilendiğini biliyoruz. Sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olmak amacı ile dernek üyelerim ile yaban hayatı ve doğanın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dernek üyelerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.