Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyenler, seyehat izin belgesi almak için Seyahat İzin Kurulu'na başvurmak için sıraya girdi. Bazı yerlerde kuyruklar 300 metreye kadar uzarken, bazı yerlerde de sosyal mesafe kuralı ve maske takma unutuldu.

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında giriş ve çıkışları kontrollü olarak sürdürdüğü 31 ildeki uygulamayı uzatırken, bu iller arasında yer alan Eskişehir'de de her gün çok sayıda özel durumu bulunan vatandaşlar izin belgesi almak için başvuru yapıyor.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan kurula başvurarak izin alıyorlar. Ancak yetkililerin bütün uyarılarına rağmen uzun kuyruklar, kümeler oluşturan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi.

SIRA BEKLEYENLER MASKE DE TAKMADI

İnsanlar birbirine yakın mesafede beklerken, bazılarının maske bile takmadığı dikkate çekti.

BURSA'DA 300 METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Bursa'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan seyahat izin belgesi noktasında kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde terminale giden vatandaşlar, uzun süre sıra bekledi. Özellikle Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya gibi büyükşehirlere seyahat etmek isteyenler, bilet satış noktası ve izin belgesi alınan noktalarda yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu.

Sıra beklemekten bunalan vatandaşların, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

KIZININ DOĞUMUNA GELDİ

Kızının doğumu için Konya'dan Bursa'ya geldiğini söyleyen Naciye Işık, "Seyahat izin belgesi almak için sabah geldim. 20 gün önce kızımın doğumu için gelmiştim ama ikametim Konya'da olduğu için gidemiyorum. Burası ana-baba günüydü, kavgalar çıkıyordu. Konya Valiliği ile görüştüm, ilçelerde ve 4-5 okulda seyahat izin belgesi veriyor. O yüzden de bir yığılma olmamış" dedi.

GAZİOSMANPAŞA'DA UZUN KUYRUK

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk günü seyahat izin belgesi almak isteyenler Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.Kuyruktakilerin çoğunun maske taktığı, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.