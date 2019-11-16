Şevval Şam'ın son fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu!

16.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:46

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Ender Argun" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Şevval Şam, hem güzelliği hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde topluyor.

FOTOĞRAFLARI DA ÇOK BEĞENİLİYOR

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Şevval Sam paylaştığı fotoğraflarla da çok beğeniliyor.

ÖVGÜ DOLU MESAJLAR ALDI

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu ile de çok konuşulan Şevval Sam yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Şevval Sam'ın bu fotoğrafı da takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.

İşte o mesajlardan bazıları:

-Çok şık ve zarif resim olmuş Şevval hanım.

- Sen bu hayatta bir insanın başına gelebilecek en güzel detaysın.

- Seni çok seviyorum. Öncelikle çok harika sesin var oyunculuğunla nirvana yaptın. Yolun hep açık olsun.

- Şarap gibi kadınsın.

- Şarap gibi yıllandıkça güzelliğinize güzellik katıyorsunuz.

- Şevval hanım kilonuzu ve boyunuzu merak ediyorum. Çok güzel bir fiziğiniz var maşallah.

- Ve Allah kusursuz kadını yarattı.

- Ve tanrı kadını yarattı. Kadın diye ben buna derim.

ŞEVVAL ŞAM KİMDİR?

Şevval Sam,11 Kasım 1973, İstanbul, Türk oyuncu ve müzisyen. Sanatçı Leman Sam'ın kızıdır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu.