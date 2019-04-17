Sevket Çoruh, İmamoğlu'nun Mazbatasını Aldıktan Sonra Paylaştığı Video ile Çok Konuşuldu
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yerel seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından kahkaha attığı anların videosunu yayınlamıştı. Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.
31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Twitter hesabından kahkaha attığı bir videosunu paylaşan oyuncu Şevket Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜHRÜNÜ ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) konusunda 17 gündür devam eden tartışmalar, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinin resmileşmesiyle sona erdi. İmamoğlu mazbatasını teslim almasının ardından, İstanbul Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giderek belediye başkanlığı mührünü aldı.
YİNE VİDEO YAYINLADI
31 Mart gecesi seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, sadece kahkaha attığı görülen bir videoyla gündeme gelen oyuncu Şevket Çoruh, benzer bir videoyu İmamoğlu mazbatasını teslim aldıktan sonra da yayınladı.
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SENDE ADAM DEĞİLMİŞSİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şevket çoruh bakalım bir dahaki seçimde gülebilecekmisnCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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arka sokaklarda çakma polissin gerçekte hdpli ekremle ne işin varki kılıçtaroglu bunuda alsın görevdenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hayırlı olsun Allah yolunu açık etsin güzel yürekli insan.hakkıyla aldıCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Kayıp biley arayannnn, , uzat elini bakkkk burdaaa. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır