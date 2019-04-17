Sevket Çoruh, İmamoğlu'nun Mazbatasını Aldıktan Sonra Paylaştığı Video ile Çok Konuşuldu

Sevket Çoruh, İmamoğlu'nun Mazbatasını Aldıktan Sonra Paylaştığı Video ile Çok Konuşuldu

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yerel seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından kahkaha attığı anların videosunu yayınlamıştı. Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Twitter hesabından kahkaha attığı bir videosunu paylaşan oyuncu Şevket Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜHRÜNÜ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) konusunda 17 gündür devam eden tartışmalar, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinin resmileşmesiyle sona erdi. İmamoğlu mazbatasını teslim almasının ardından, İstanbul Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giderek belediye başkanlığı mührünü aldı.

YİNE VİDEO YAYINLADI

31 Mart gecesi seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, sadece kahkaha attığı görülen bir videoyla gündeme gelen oyuncu Şevket Çoruh, benzer bir videoyu İmamoğlu mazbatasını teslim aldıktan sonra da yayınladı.

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