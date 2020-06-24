Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü Dün İstanbul'da yağan şiddetli yağmur sırasında oyuncu Şevket Çoruh'un Kadıköy'deki tiyatro sahnesinin çatısına yıldırım düştü. Binada hasar oluşurken çatıdan kopan parçalar boş sokaklara uçtu.

Dün İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağmur sırasında Kadıköy Sakızgülü Sokak'ta bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Şevket Çoruh'un tiyatrosu olan Baba Sahne'nin de bulunduğu binanın çatısının köşesine isabet eden yıldırım binada hasara yol açtı.

"YILDIRIM ŞİMŞEK FARK ETMEZ BABA SAHNE AFFETMEZ"

Yağmurdan dolayı boş sokakta kimsenin olmaması da olabilecek felaketlerin önüne geçti. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şevket Çoruh, "Çevrenizde varsa rahat olun. Tiyatrolar yalnızca kültür sanat için değil, halkın güvenliği için de vardır. Yıldırım şimşek fark etmez Baba Sahne affetmez... #tiyatromuzyaşasın" dedi.