Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu

Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Amca Cumali'ye karşı mücadele etmeye başlayan Yamaç, yakın çevresini örgütlemeye başladı. Bölümün sonunda ise Akın, Amca Cumali'nin talimatıyla Vartolu'nun Halil'a yapacağı baskını önleyerek oyunu bozdu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi dün akşam 122. yeni bölümüyle ekrana geldi. Vartolu'nun Halil'e yapacağı baskın sürpriz bir isim tarafından engellendi. Dedesinin arabasını tamir etmeyi başaran Akın, Vartolular'ın yolunu kesmeyi başardı.

YAMAÇ İNTİKAMINI ALDI

Çukur son bölümde, kendisini kaçırarak iki yıl boyunca işkence yapan Kulkan ve Cenk'in peşine düşen Yamaç, Cenk'ten intikamın aldı. Kapının önüne bırakılan fotoğrafta Kulkan ve Cenk'i gören Yamaç hemen adrese gitti. Evden çıkan Kulkan'ı son anda kaçıran Yamaç, Cenk'i ise evde yakaladı. Ancak evden kaçan Cenk, sokakta koşarken bir arabanın çarpmasıyla öldü.

Yamaç, Cumali ile birlikte Metin'in mekanına geldi. Meke ve Celasun'a Yamaç hayat dersi verirken; Meke ailesi, Celasun ise Karaca'dan ötürü Amca'nın yanında olduklarını söylediler.

AKIN ÇUKUR'UN OYUNUNU BOZDU

Çukur'un bölüm sonu finalinde ise amca Cumali'nin talimatıyla Vartolu'nun Halil'e yapacağı baskını Akın Koçovalı engelledi. Akın, Vartolu ve adamlarına tuzak kurarak saldırıyı önledi.