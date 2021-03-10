Sevgiliye günaydın mesajı: Romantik günaydın mesajları sevgiliye kısa ve uzun mesajlar

Sevgiliye uzun günaydın mesajı: Günaydın sevgililer günü mesajını, şiirini veya sözlerini paylaşmak, romantizmin sabah ilk iş olarak akmasını sağlamanın harika bir yoludur! Romantik günaydın mesajları sevgiliye kısa ve uzun mesajlar

Elbette, eşinize duygularınızı ifade etmenin doğru yolunu bulmak zor olabilir, bu nedenle sevgiliniz için okuyabileceğiniz, mesaj gönderebileceğiniz, e-posta gönderebileceğiniz veya yazabileceğiniz bu 24 günaydın mesajını topladık. Bunların sevgililerinize günaydın dilemek için mükemmel bir yol bulmanıza yardımcı olacağını umuyoruz!

Sevgiliye günaydın mesajı

1) Yaşayan en şanslı insan olmalıyım çünkü her sabah rüyalarımda her gece gördüğüm aynı muhteşem insanı görüyorum. Günaydın sevgililer!

2) Dün gece, bugün sevgilin olacağımı bilerek yüzümde bir gülümsemeyle uyudum.

3) Bu dünyada senden günaydın öpücüğünü tercih edeceğim kimse yok benim güzel sevgilim.

4) Her gün doğumu bana seni sevmem için yeni bir gün verir. Mutlu sevgililer günü! Harika bir gün geçirmeni diliyorum!

5) Sana aşık olmak her sabah kalkmaya değer. Günaydın sevgilim.

6) Hayatımın her günü Sevgililer Günüdür çünkü size günaydın dilemeyle başlar. Harika günler aşkım.

7) Meleğim, aşkım, tüm dünyam. İstediğim, ihtiyacım olan sensin, her zaman seninle olmama izin ver, aşkım, her şeyim.

8) Günaydın sevgilim, bütün gece seni özledim ve şimdi uyandığına göre, birbirimizi sıkı tutalım.

9) Gözleriniz açıldığında bilmenizi istediğim tek şey, bu andan itibaren sevgimizin her zaman büyüyeceği. Seni seviyorum sevgilim

10) Dünyada tüm zamanıma sahip olabilseydim, ne yapacağımı biliyorum, tüm zamanımı burada sadece seninle olarak geçirirdim.

11) Seninle gün doğumunu görmek istiyorum, çünkü ışıkta gözlerini görüyorum ve içten içe bana kadar, beni özgür kılan kalbiniz ve ruhunuzdur.

12) Günaydın sevgilim, bütün gece bekledim, şimdi sana söylemek için, sen benim kaderimsin, kaderimsin.

13) Günaydın sevgili sevgililer, yeni bir gün burada ve tek umduğum şey sizi yaklaştırmak.

14) Gerçek mutluluğu asla bilmiyordum, hayallerin gerçekleşmeyeceğini düşündüm, seninle tanışana kadar aşka gerçekten inanamadım.

15) Bu sabah çok güzel, ama senin kadar değil, hayallerim gitti, ama sen benim hayalim gerçek oldu. Mutlu sevgililer günü!

16) Seni uyurken özledim, hayal kurarken seni özledim ve şimdi uyandığına göre, seni özlemekten mola verebilirim.

17) Günaydın sevgililer! Uyandığınız ve günümü kutladığınız için teşekkür ederim!

18) Mutluluğu hiç bilmiyordum, hayallerin gerçekleşmediğini düşündüm, aşka inanmadım, seninle tanıştığım güne kadar.

19) Günaydın sevgilim, aşk tanrısı iyi iş çıkardı, çünkü oku bizi birbirine bağladı ve bir aşk büyüsü yaptı.

20) Yarın hayat bitmiş olsaydı, yapacak çok şey kalmış olsaydı, kesinlikle fark etmezdi, çünkü sevgilim, sana sahiptim.

21) Dokunuşun tüylerimi diken diken ediyor, gülüşün kalbimi ısıtıyor, oh lütfen sevgilim ol ve asla ayrılmayalım.

22) Kalbim mükemmel çünkü sen onun içindesin. Günaydın benim güzel sevgilim

23) Gözlerini açtığın zaman bana çok neşe, ışık ve sevgi veriyorsun. Sen benim dünyamsın sevgilim

24) Seni ilk gördüğüm anı hala hatırlıyorum ve ruhum, "Ah, işte buradasın! Her yerde seni arıyordum! "