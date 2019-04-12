Erkek Arkadaşına "Kendimi Öldürürüm" Deyip Cama Çıkan Genç Kadını, Sevgilisi İkna Etti

İstanbul Esenyurt'ta erkek arkadaşıyla kavga eden 26 yaşındaki İmran C. 18'inci katında oturduğu rezidansın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Alkollü olduğu belirtilen İmran C. olay yerine çağrılan müzakereci polisin ikna çabalarıyla aşağıya atlamaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Esenyurt ilçesi Zafer mahallesinde lüks bir rezidans sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce işinden ayrılan İmran C. dün gece de sevgilisiyle tartışarak kaldığı eve geldi.

MESAJ ATIP İNTİHARA KALKIŞTI

İddiaya göre evde alkol alan ve telefonda sevgilisiyle tartışan genç kadın, erkek arkadaşına "Beni istemiyorsan bende kendimi öldürürüm' diye mesaj atarak 18'nci katında oturduğu evin camına çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS KADININ ERKEK ARKADAŞINA ULAŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polisler ekipleri de uzun süre genç kadını ikna etmeye çalıştı. Oturduğu 18'inci katta cama çıkan genç kadın yaklaşık bir saat intihar girişimini sürdürdü. Olay yerine gelen müzakere polis ekipleri genç kadının sevgilisine ulaşarak cep telefonuyla iletişim kurmalarını sağladılar.

İKNA EDİLDİ

Uzun uğraşlar sonunda ikna olan genç kadın intihar girişiminden vazgeçti. Bir süre sonra sakinleşen İmran C., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA