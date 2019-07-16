Sevgilisinin konser verdiği sahneye çıkan Cem Yılmaz, yaptığıyla herkesi kahkahaya boğdu

Geçtiğimiz sene oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlayan komedyen Cem Yılmaz, sevgilisine sahnede eşlik etti. Samyeli şarkı söylerken arkada bateri çalan Yılmaz, bir ara bulduğu çelik kaseyi kafasına geçirdi.

KAHKAHAYA BOĞDU

Samyeli ile beraber özel bir mekanda eğlenen Cem Yılmaz, sevgilisi şarkı söylerken sahneye çıktı ve bateri çaldı. Kahkahalar eşliğinde bateri çalmayan devam eden ünlü komedyen daha sonrasında seyircilerden aldığı çelik kaseyi kafasına geçirdi. Cem Yılmaz'ı bu şekilde görenler kahkaha krizine girdi.

ÇOCUKLARINI TANIŞTIRMIŞLARDI

İlişkilerin ilerleten Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti geçtiğimiz aylarda çocukları tanıştırarak hep birlikte tatile çıkmışlardı.