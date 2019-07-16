Sevgilisinin konser verdiği sahneye çıkan Cem Yılmaz, yaptığıyla herkesi kahkahaya boğdu
Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin sahnesine çıkarak bateri çaldı. Yılmaz'ın şarkı esnasında yaptığı ise izleyenleri kırdı geçirdi.
Geçtiğimiz sene oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlayan komedyen Cem Yılmaz, sevgilisine sahnede eşlik etti. Samyeli şarkı söylerken arkada bateri çalan Yılmaz, bir ara bulduğu çelik kaseyi kafasına geçirdi.
KAHKAHAYA BOĞDU
Samyeli ile beraber özel bir mekanda eğlenen Cem Yılmaz, sevgilisi şarkı söylerken sahneye çıktı ve bateri çaldı. Kahkahalar eşliğinde bateri çalmayan devam eden ünlü komedyen daha sonrasında seyircilerden aldığı çelik kaseyi kafasına geçirdi. Cem Yılmaz'ı bu şekilde görenler kahkaha krizine girdi.
ÇOCUKLARINI TANIŞTIRMIŞLARDI
İlişkilerin ilerleten Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti geçtiğimiz aylarda çocukları tanıştırarak hep birlikte tatile çıkmışlardı.
YORUMLAR (23)
-
paraya para demiyorsunuz valla. . Nasılda kolay kazanıyorsunuz? (Reklamda cabası Fo. . d)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
insan ayrımı yapan kendini beğenen bir tip nasıl olur da bu kadar gündeme gelir çevrenizde de var mı böyle tipler merak ediyorum ben selam bile vermiyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
KADIN İÇİN KENDİNİ BUKADAR UCUZA SATMA CEM DEĞMEZ LAAAA. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
CONİYE CEVAP: Cemin tipini mi kıskansın insan yoksa Denfe yengemizin estetikli halini mi ??Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Herkesin espiri anlayışı farklıdır bu kadar kelime sarfetmene gerek yok çok iyisin yaaaaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
soytarıCevap Yaz 35 8 Yayından Kaldır
-
Gora izleyip kapasitesi yükselmis güya hahahaha8 4 Yayından Kaldır
-
@TXX rumuzlu ezik. bu soytarıyı izlemeyen başka bir soytarı izlemek zorunda mı?10 6 Yayından Kaldır
-
SENSİN SOYTARI SEN GİT RECEP İVEDİK İZLE ONDAN ANLARSIN ANCA KAPASİTESİZ7 23 Yayından Kaldır
-
Şebek suratlı herif. Rabbim bu dünyada vermiş cezanı zaten ama senin anlaman mümkün değil. Sen kendini elit olarak kabul edebilirsin ama benim gözümde bir hiç sin.Cevap Yaz 18 14 Yayından Kaldır
CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Her şey çok güzel olacak diyen Pamela'nın konseri iptal edilmiş
Son Dakika Haberleri