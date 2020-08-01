Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı

Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı Bursa'da, tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol'a (32), yerel mahkemece verilen 'müebbet' hapis cezası, Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

01.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:38

Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı

BURSA - Bursa'da, tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol'a (32), yerel mahkemece verilen 'müebbet' hapis cezası, Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ceza Dairesi'nce, tutuklu sanık Ümit Varol'a, hakkında yerel mahkemenin verdiği 'iyi hal'i kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çevrildi.

Olay, 2018 yılının Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever'i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise kameraya yansıdı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Ümit Varol'un, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Keşke bu olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce Şengül ile sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" şeklinde kendini savundu.

Mahkeme heyeti sanığa 'tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 'iyi hal' uygulayarak, müebbet hapis cezası verdi.

Şengül Vatansever'in erkek arkadaşı tarafından yakılarak ölümü ilgili yerel mahkemenin verdiği karara ölen kadının yakınlarının avukatı Koray Ağdaş, tarafından Bursa Bölge Mahkemesi'ne itiraz edildi. Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ümit Varol, kaldığı cezaevinden SEGBİS'le katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Varol, eski savunmalarını tekrarlarken, Şengül Vatansever'i tasarlayarak öldürmediğini söyledi.

Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi heyeti, sanık Ümit Varol'un üzerine atılı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçunu işlemiş olduğu tanık beyanları, adli raporlar ile toplanan diğer deliller ve katılanların avukatı Koray Ağdaş'ın 'iyi hal' indirim uygulanmaması talebini kabul ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Güncel
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Güncel
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu 3. Sayfa
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı
İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Linet Beyonce Hazal Kaya Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bayram Yangın Hindistan
Şu an buradasınız: Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 17:05:20. #1.14#
title