Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı
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Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı

22.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:54

Kahramanmaraş'ta Osman D., sevgilisini rahatsız ettiği iddiasıyla Sıddık Ş.'yi sokak ortasında ayaklarından vurarak yaraladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıddık Ş., ambulansla hastaneye götürülürken, Osman D. ise kısa sürede gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Osman D. (44), sevgilisini rahatsız ettiği iddiasıyla Sıddık Ş.'yi (40) tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman D., sokakta karşılaştığı Sıddık Ş.'ye sevgilisini rahatsız etmemesini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Osman D. yanındaki tabancayla Sıddık Ş.'nin ayaklarına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı

GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıddık Ş., ambulansla hastaneye götürüldü. Osman D. ise kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, Sıddık Ş.'nin sevgilisini rahatsız ettiği, bundan dolayı ayaklarına ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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