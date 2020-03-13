Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
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Pendik, 3. Sayfa, Güncel

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti

İstanbul'un Pendik ilçesinde sevgilisini boğarak öldüren şahıs, Aydos Ormanı'na kaçıp intihar etti.

13.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:47
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi'nde yaşandı. Pınar Ayrıkan (38) isimli şahıs iple boğularak öldürülmüş halde bulunduktan sonra olayla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Hacı Ahmet A. (41) isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI KENDİNİ ASMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelinin olaydan sonra Aydos Ormanı'na kaçtığı belirlendi. Arama çalışmalarının yapılacağı alanın oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahip olması nedeniyle Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden destek alındı. Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle bölgede aralıksız arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar neticesinde Pınar Ayrıkan'ın katil zanlısı Hacı Ahmet A. ormanlık alanda kendini asmış şekilde bulundu. Altındağ'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

CİNAYET VE İNTİHARIN NEDENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Cinayet ve intiharın nedeni gizemini korurken Aydos ormanlarında helikopter destekli arama çalışması polis kamerasına yansıdı. İddiaya göre, Hacı Ahmet A'ın öldürdüğü Pınar Ayrıkan ile sevgili olduğu öğrenildi. Öte yandan, Altındağ'ın cinayeti neden işlediği ise hala gizemini koruyor.

Kaynak: İHA

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