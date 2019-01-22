Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
Gaziantep'te birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi kadını, otomobilde çıkan tartışmada öldürüp cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan iş adamı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te, birlikte yaşadığı kadını, otomobilde çıkan tartışmada öldürüp, cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan pamuk atölyesi sahibi iş adamı Cuma Pancar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.
KIZI ARABADAN İNDİRDİ
Gaziantep'te pamuk atölyesi sahibi olan Cuma Pancar, 17 Ekim 2017 tarihinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin ile buluştu. Beraberinde kızı da olan kadını, otomobiline aldı. Kısa süre sonra ise Cuma Pancar, Gültekin'in kızını otomobilden indirdi. İkili arasında tartışma çıktı.
SEYİR HALİNDEYKEN CESEDİ GÖRDÜLER
Cuma Pancar, otomobil içinde ruhsatsız tabancasını ateşleyerek, Arzu Gültekin'i öldürdü. Ardından da kadının cesediyle şehirde dolaşmaya başladı. Camı kırık ve bazı yerlerinde sıçramış kan lekesi bulunan otomobilin ön koltuğunda hareketsiz bir kadın olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis hemen harekete geçti ancak şehirde dolaşan otomobil bulunamadı. 5 saatin sonunda ise yakalandı.
"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"
Tutuklanan Cuma Pancar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Pancar, pişman olduğunu belirterek, "Keşke ben ölseydim" dedi.
Mahkeme heyeti sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.
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su testisi su yolunda kırılır,,,ikiside yanlış yapmışlar,,,ahirette elbette hesaba çekilecekler..ALLAH kimseyi dogru yoldan ayırmasın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne iş ne adam sadece canıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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para ıcın oldurulmeyı goze alan kadınlar varr bız 40 yasındayız allah korkusundan karıncayı ıncıtmeyız yakısıklılıkta var gel gör para olmayınca yuzumuze bakan yokkk!!!!Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Keşke bana verseydin bu güzeli hakkını verirdim ben onunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır?: Vefat etmiş biri ile ilgili yazdığın cümlelerden hiç utanıyormusun merak ettim..4 Yayından Kaldır