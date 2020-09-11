Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel
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Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel

Günlerdir Aleyna Çakır'ın ölümünü inceleyen Müge Anlı canlı yayında Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söyledi. Tehdide sessiz kalmayan Anlı "Hadi gel" diyerek cevap verdi.

11.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:42

ATV ekranlarında hafta içi program yapan Müge Anlı, şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olayını işlemeye başladı. Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümit Can Uygun'un kendilerini tehdit ettiğini aktaran Anlı, canlı yayında sessizliğini bozdu.

SEVGİLİSİNİ DÖVÜP CANLI YAYIN YAPMIŞTI

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulundu. Olayın ardından Çakır'ın cansız bedenini bulan sevgilisi Ümitcan Uygun'un 17 Nisan'da genç kızı bayıltana kadar dövdükten sonra canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DAN TEHDİDE CEVAP

Tüyler ürperten olayın detaylarını inceleyen Müge Anlı ise bugün yayınlanan programında Ümitcan Çakır'ın ekibini ve kendisini tehdit ettiğini kanala silahla geleceğini söylediğini anlattı. Gelen tehdide sessiz kalmayan Anlı, "İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel... Yaşın da küçük sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın" dedi.

Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel
Haber Yorumları (59)
ATIF: Oyyyyyyyyyy Reyting oyyyyyyy
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ERDAL: ÇOĞU ERKEKTEN DAHA DELİKANLI HELAL OLSUN ŞU KADINA. . HARBİ KADIN YA. . . HELAL OLSUN.
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FETİ$ GÜLDÜREN: Ben Müge Anli''''nin benden büyük isler basardigini görüp görevimden kimsenin etkisi olmaksizin istifa ediyor, görevi Müge Hanim''''a devrediyorum.
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