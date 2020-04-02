Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
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Koronavirüs, İtalya, Güncel

Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı

İtalya'da ilk "koronavirüs" cinayeti kayıtlara geçti. İtalyan bir erkek hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü ve ifadesinde "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.

02.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:12
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüs salgınının en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüs yüzünden ilk cinayet işlend. İtalya'da yaşayan Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede koronavirüs ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace'nin kız arkadaşını "kendisine koronavirüsü bulaştırdığı" gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı

"BANA KORONAVİRÜS BULAŞTIRDI"

27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüsü bulaştırdı" dedi.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

De Pace'ye koronavirüsü testi yapılırken İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta'nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı

Haberin Videosu:

İtalya'da Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı

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