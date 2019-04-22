Genç Adam Sevgilisinden Ayrılmak İsteyince Cinsel Organından Oldu!

Tayvan'ın Tainan kentinde Wang isimli bir adamın eski sevgilisi tarafından cinsel organı kırılınca soluğu karakolda oldu.

ŞİKAYETİ REDDEDİLDİ

Soyadı açıklanmayan Wang isimli bir adam kontrol delisi ve aşırı kıskanç olduğunu öne sürdüğü kız arkadaşından iki yılın ardından ayrılmak istedi. Medeni şekilde anlaşarak ayrılan daha doğrusu Wang tarafından öyle zannedilen ayrılma kararının ardından son bir kez cinsel ilişkiye girmek istedi. Ancak cinsel ilişki esnasında kız arkadaşı Wang'in cinsel organını bilinçli olarak kırdı. Kendini can havliyle sokağa atan adam sadece elindeki bir şapkayla cinsel organını kapatarak hastane yerine soluğu polis karakolunda aldı. Ancak Wang'in şikayeti polis tarafından kırılma anını kanıtlayan bir videonun olmaması nedeniyle reddedildi.