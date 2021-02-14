Sevgililer gününde eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (2)
14.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:55
ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da tartıştığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E.'yi (46) boğazını keserek öldüren Oğuz E., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da tartıştığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E.'yi (46) boğazını keserek öldüren Oğuz E., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, "Sürekli kavga ediyorduk, mahkemeliktik. Akşam çocuğun tabletini almaya gittiğimde tekrar kavga ettik. Ne yazık ki böyle oldu" dediği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA