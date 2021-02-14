Sevgililer gününde eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da tartıştığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E.'yi (46) boğazını keserek öldüren Oğuz E., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, "Sürekli kavga ediyorduk, mahkemeliktik. Akşam çocuğun tabletini almaya gittiğimde tekrar kavga ettik. Ne yazık ki böyle oldu" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA