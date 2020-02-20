'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

20.02.2020 00:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:41

Sevgililer Günü için eşi Kanye West ile tatile giden Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

SEVGİLİLER GÜNÜ KAÇAMAĞI YAPTILAR

Instagram'da tam 160 milyon takipçisi bulunan ünlü TV yıldızı, Sevgililer Günü'ne özel siyah bikinisiyle eşi Kanye West'e poz verdi. Kardashian, fotoğraflarının altına "Sevgililer Günü kaçamağı" notunu düştü.

Kim Kardashian'ın paylaştığı siyah bikinili iki fotoğraf, Instagram'da 3 milyon beğeni aldı.