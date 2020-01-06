Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
Samsun'da sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" dediği iddia edilen genç, girdiği bunalım sonucu intihar etti.
Sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diye tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu dere kenarında otomatik av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti.
DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
Olay, Ayvacık ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diye tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu dere kenarında otomatik av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti. Annesi tarafından dere kenarında ölü bulunan gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
SEVDİĞİ KIZIN BABASI TEHDİT ETTİ İDDİASI
Ölen gencin yakınları, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diyerek S.Ö'yü tehdit ettiğini ileri sürdüler.
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Acaba intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü? Araştırılmalı. . . ;)))Cevap Yaz Yayından Kaldır