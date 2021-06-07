Sevda Erginci'den bikinili poz
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Sevda Erginci'den bikinili poz

Sevda Erginci'den bikinili poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sevda Erginci, tatil sezonunu açtı. Bikinili karelerini paylaşan oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Turna Hatun'a hayat veren Sevda Erginci, tatil sezonunu açtı. Oyuncu, bikiniyle çektirdiği üç kareyi Instagram'dan paylaştı.

Bikinisi üzerine gömlek giyen Erginci'ye kısa sürede binlerce beğeni aldı. Oyuncuya hayranları, iltifat mesajları yağdırdı.

Sevda Erginci'den bikinili poz
Sevda Erginci'den bikinili poz
Sevda Erginci'den bikinili poz

Kaynak: Snob Magazin

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