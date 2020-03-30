Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun - Magazin
Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Magazin

Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

Rol aldığı dizi setinde ekip arkadaşlarıyla Oy Korona isimli şarkıyı söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya, eleştirilere cevap vererek "Bütün işçilere tek tek sordum hepsi çalışmak istedi. Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor" dedi.

30.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:33
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, koronavirüs salgını olmasına rağmen sete devam ederek virüse karşı bir video çekti. Set arkadaşlarıyla Oy Korona isimli şarkıyı söyleyen Erkan Petekkaya, kısa sürede gündem olarak tepki çekti. Oyuncuya ilk tepki de eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMEDİKÇE BİRİLERİ ÇALIŞACAK"

Erkan Petekkaya'nın "evden çıkma Türkiye" temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenlerin tepkisini çekti. Söz konusu video hakkında açıklama yapan Erkan Petekkaya, "Tuzu kurular siz sanıyor musunuz herkesin evinde Netfilix , ondan bağımsız Digiturkportal var. Onlar ne izleyecek? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın ofsayta düşersiniz. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Yalan söylemeyecek. İşçi aidatlarını bir takım masalarda yiyen sendikacılar, tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum hepsi çalışmak istedi. Herkes evinde ve bize ihtiyaçları var. Haydi kalın sağlıcakla. Sevene sevmeyene iyi seyirler. Bilim Kurulu söylesin son sözü siz değil. (Onların da hesabını tarih soracak). Soruna dikkat böyle çekilir. Kendine iyi bak, tek çözüm bu. Artık herkes başkası için kendisine bakmayı öğrenecek. Allah'ın sopası var" dedi.

Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

ESKİ PARTNERİ SERT ÇIKTI

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından eski rol arkadaşı Petekkaya'nın korona videosuna öfke kusarak şunları söyledi: "Uyuşturucu zararlı! Alkol zararlı! Salaklık zararlı! Adam sanmak daha da zararlı! E ben anlattım bunları!"

Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

Haberin Videosu:

Korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

İlgili Haberler

Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
CRAZY: Luzumsuz gereksiz sanatci
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak Magazin
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Magazin
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi Magazin
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi
Sağlık çalışanları için seferber olan çift, evlerini fabrikaya çevirdi Magazin
Sağlık çalışanları için seferber olan çift, evlerini fabrikaya çevirdi
Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı konseyde fena patladı Magazin
Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı konseyde fena patladı
Ebru Polat'tan şaşırtan çıkış: Her güne bir sevgili koyacağım Magazin
Ebru Polat'tan şaşırtan çıkış: Her güne bir sevgili koyacağım
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
Türk takipçi, güzel modelin yayınına 'Göğüs' yorumuyla damga vurdu
Türk takipçi, güzel modelin yayınına "Göğüs" yorumuyla damga vurdu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de geçirdim
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de...
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Muhterem Nur Didem Soydan Seren Serengil
Spor Arda Turan Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:49:34. #1.14#
title