SETA raporunu hazırlayan İsmail Çağlar, Basın İlan Kurumu temsilciliğine atandı

31.08.2019 17:30

Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar (SETA) Vakfı'nın hazırladığı 'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları' isimli 202 sayfalık rapor, yabancı basının Türkçe yayın yapan organlarında çalışan gazetecileri 'fişlediği' iddiasıyla eleştirilmişti.

HAZIRLADIĞI RAPOR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Raporda BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika'nın Sesi Türkçe, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk (Çin Uluslararası Radyosu Türkiye), Independent Türkçe'nin haber ve yayın politikalarının yanı sıra bu kuruluşlarda çalışanların haber, yazı ve sosyal medya paylaşımları analiz edilmişti.

İsmail Çağlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na 12 kişiden oluşan temsilci atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın atadığı isimlerden biri de Takvim yazarı İsmail Çağlar oldu.

Resmi ilanları dağıtmakla görevli BİK Genel Kurul temsilcileri arasında bulunan Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Hamdi Kılıç halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları arasında yer alıyor.

12 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.

Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine,

Fecir Alptekin,

Saadet Oruç,

Mehmet Akarca,

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz,

Hamdi Kılıç,

Mehmet Zahid Sobacı,

Ebubekir Şahin,

Edibe Sözen,

Mehmet Emin Babacan,

İsmail Çağlar,

Kübra Güran Yiğitbaşı ve

Mücahid Eker görevlendirildi.

Söz konusu görevlendirilmeler 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'nci maddesi gereğince yapıldı.