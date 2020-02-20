Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu
İstanbul Beylikdüzü'nde erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve iki yakını tarafından boş araziye götürülüp tekme tokat dövüldü. Polis ekipleri, dayak yiyen servis şoförünü yarı çıplak halde buldu.
Beylikdüzü'nde lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve iki yakını tarafından dövüldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'ndeki Amasyalılar Caddesi üzerinde üç kişinin bir kişiyi dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kısa sürede olayın Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu üzerinde meydana geldiğini ve yarı çıplak bir kişinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya ait araziye kaçtığını belirledi. Ekipler, tarla içerisinde dayak yemiş yarı çıplak vaziyetteki servis şoförü Y.Y.'yi yakaladı.
BABA, OĞLUNUN SÖZLERİ SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ
M.Ş.Y., 16 yaşındaki oğlu Y.F.Y.'nin Beylikdüzü'ndeki bir lisede öğrenim gördüğünü, servis şoförünün oğluna cinsel içerikli videolar ve cinsel içerikli yazışmalar yaparak konuşmalar yaptığını anlattı. Baba M.Ş.Y, servis şoförü Y.Y. ile Yeşilkent'teki Çiftlik yolu üzerinde görüşme yapmak üzere buluştuklarını yanında da iki yakını da bulunduğunu, şüpheli ile kavga ettiklerini söyledi.
ÇOCUĞU DOKTOR KONTROLÜNE GÖTÜRDÜLER
Baba ile iki yakını ve servis şoförü Avcılar Firüzköy polis merkezi amirliğine götürüldü. 'Çocuğun cinsel istismarı' şüphelisi doktor kontrolüne götürülürken lise öğrencisinin ifadesine de başvurulacağı kaydedildi.
"BUNLARA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİ GEREKİR"
Şüpheli Y. Y. yerini polise bildiren yakındaki şantiyenin sahibi Fuat Şentürk, "İki kişinin birisini dövdüğünü gördüm. Bana taciz olduğunu söylediler. Bir an empati yaptım. Bizim de çoluk-çocuğumuz var. Bunlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Polisi aradım. Gelen ekiplere yerini tarif ettim, gidip aldılar. Böyle bir şey hepimizin başına gelebilir" dedi.
Haber Videosu: Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu
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tek taraflı olmaz ne derece doğru ön yargılı olunmaz. ama olayı tasvip etmiyorum .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Demekki sikayet ediyor netice alamayinca sonu hatice oluyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SUÇLUYSA HAK ETMİŞ AZZ BİLE, LAKİN İFTİRA İSE YAZIK BU DAMGAYLAMA YŞAŞAM ÖLMEKTEN BETER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ellerine sağlık polis savcı hakim avukat devlet bu gibilere yapılanlara kesinlikle ceza vermemeliCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Temiz iş yapmışlar. Şimdi öldürmüş olsalardı bunu adamdan sayıp adam öldürmeden ceza yiyeceklerdi. Güzel dayak yemiş biraz polisler birazda mahkumlar döver içeride onu güzel hanım ederler.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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BUNLAR HER BİRİ ARAP KÜLTÜRÜ.Cevap Yaz 3 19 Yayından Kaldır
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Nasıl tespit yaptın hemen Ferit olayın tam içindesin herhalde soyuna kadar biliyorsun.2 Yayından Kaldır
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Sen ne diyon dallama1 Yayından Kaldır
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OLAYIN ASLINI ASTARINI BİLMEDEN YORUM YAPMAYIN. NE MALUM 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BAŞKA BİR SEBEPTEN DOLAYI DERS VERMEK İÇİN ADAMA İFTİRA ATMADIĞI. KANUN VAR NİZAM VAR. BU DEVLETİN POLİSİ MAHKEMESİ VAR. HER SUÇUN CEZASINI VATANDAŞ KENDİSİ VERİRSE ÜLKEDE KAOS OLUR.Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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NE ALAKASI VAR ACABA 16 YAŞINDA BİR DELİKANNLI NEDEN KENDİNE BÖYLE BİR İFTİRA ATSIN O ADAM NE KADAR LEKELENDİYSE O ÇOCUKTA AYNI ŞEKİLDE LEKELENDİ GENÇ BİR DELİKANLI KENDİSİNE NEDEN BÖYLE BAKTIRSIN SÖZ ETTİRSİN MANTIKLI DÜŞÜNÜP YORUM YAPIN1 Yayından Kaldır