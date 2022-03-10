Servis kazasında ölen Sibel toprağa verildi, ikizinin tedavisi sürüyor

YAKAKENT, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde servis minibüsünün takla atması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Sibel Şahin (15) toprağa verildi. İkizi Sevgi Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 öğrenci ile şoförün tedavileri sürüyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü M.B. (60) ile ikizler Sibel ve Sevgi Şahin, T.Ş. (15), Ö.K. (16), T.Ş. (15), A.D. (15) ve B.K. (16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra ve Alaçam devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sibel Şahin, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Sibel Şahin'in cenazesi, Kuzuören Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ilçe belediye başkanları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şahin'in arkadaşları da cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı.