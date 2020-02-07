: Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?

07.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:05

Bizim Hikaye dizisindeki Müjde karakteriyle tanınan ve sonrasında Vuslat dizisinde rol alan genç oyuncu Serra Pirinç. Oyunculuğu ile beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan Serra Pirinç hakkında Serra Pirinç kaç yaşında, nereli ve Serra Pirinç kimdir gibi sorular soruluyor.

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç Doğum Tarihi: 19.06.1997

Serra Pirinç Kaç Yaşında: 22

Serra Pirinç Nereli: Doğum yeri, İstanbul

Serra Pirinç

Serra Pirinç 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Serra Pirinç çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı.

Haber Videosu