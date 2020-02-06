Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
Haberler » Magazin » Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi - Magazin

Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi. Birbirlerine sıkı sıkı sarılarak yürüyen Serkay Tütüncü ve Nesli Alagil'in oldukça mutlu olduğu görüldü.

06.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:17
Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile 'nda sarmaş dolaş görüntülendi.

İKİLİ KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Serkay Tütüncü'nün yoga eğitmenliği yapan Nesli Alagil ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Nişantaşı'nda bir mağaza çıkışı sarmaş dolaş görüntülenen ikili, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Birbirlerine sıkı sıkı sarılarak yürüyen Serkay Tütüncü ve Nesli Alagil oldukça mutluydu.

NESLİ ALAGİL KİMDİR?

2015'te yoga ile tanışan Nesli Alagil, hocalık eğitimi aldıktan sonra çeşitli çalışmalar ve eğitimler ile bu yolda kendisni geliştirmeye devam etti. Yoga'nın yanında müzik ve sanatla uğraşan Alagil, aynı zamanda piyano öğretmenliği yapıyor.

Nesli Alagil, 2015 yılında İzmir Üniversitesinde Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda 1 sene heykel dersleri alan Alagil, büyük tablolara resim çalışmaları da yapıyor. Alagil, "Yogada da her zaman sanatı ve müziği birleştirmekten keyif alıyorum" diyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Videosu

: Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler